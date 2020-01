Serata in Stile Cherokke a Napoli

Vic' Street propone una Serata in Stile Cherokke, domenica 9 Febbraio 2020 ore 21,00, per appassionati dei Nativi D'America



....La terra non appartiene all’uomo, è l’uomo che appartiene alla terra.... da qui parte il nostro viaggio dalle danze alla cultura alla musiche tradizionali degli indiani d'america... sciamani, curandere popoli delle piume ...e del canto un percorso attraverso sogni danze e visioni.

Tagliere rustico + bevanda + Spettacolo e lezione di danza tema €15,00 solo su prenotazione e con acconto



NB.: per partecipare alla serata occorre prenotare allo 081662423

occorre mettere un abbigliamento a tema (è possible prendere in affitto presso la struttura capi di abbigliamento su richiesta preventiva €15,00)