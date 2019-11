Seminario Tempio di Jada

28 e 29 Marzo 2020 al Vic Street di Napoli

Il Tempio di Jada è un incontro fra donne, il primo in tutta Italia, realizzato dalle mie conoscenze personali ed esperienze.

In questo seminario useremo pratiche alchimiche interne per armonizzare corpo, mente e spirito per una maggiore esperienza di pace, salute, saggezza e longevità.

Impareremo ad utilizzare l'energia sensuale/sessuale per il beneficio del nostro corpo. L’energia sessuale è la più potente energia della creazione e quando viene coltivata nel giusto modo porta a una lunga vita piena di gioia, vitalità, giovinezza, e piacere, non solo per noi stessi ma anche al nostro compagno/a

Nel Tempio di Jada lavoreremo con le pratiche basilari per preparare il corpo all'energia primordiale e connetterci con l’Universo.



Orario dalle 14.30 alle 17 del sabato e dalle 10 alle 17.30 della domenica (una pausa pranzo di un’ora)

Cosa Portare: vestirsi comodi, le uva di giada per chi le possiede. Una candela bianca e il piattino per poterla contenere, una rosa bianca, penna e quaderno per appunti. Le Uova, per chi ne fosse sprovvista, si possono acquistare nel nostro centro, con preavviso per poterle ordinarle, inoltre troverete il libri: “Le Streghe Vanno a Letto Presto”, “Donne Poesia – Il Sacro Erotismo”, “Canti e Incanti”

Costo Seminario- 170 euro a persona.

Prenotazione è obbligatoria per questioni di spazio, con un anticipo del 60% della quota di partecipazione, compilando la scheda di partecipazione in ogni sua parte e inviandola, a: artorient@hotmail.it per confermare la presenza.

Se per problemi non potrete essere presenti al Seminario, ed è stata data una conferma con l’anticipo e il modulo è’ obbligatoria comunicare entro e non oltre dieci giorni dall’inizio del seminario, per dare ad altri la possibilità di partecipare e prendere il vostro posto e per non perdere l’anticipo. In tal caso, detto tutto per tempo, potrete partecipare al prossimo seminario in data e mantenere la quota di partecipazione.

Luogo: il Corso si svolgerà presso:Art Orient Academy dance presso il VIC'STREET

In via Giuseppe Martucci 44 Napoli



Cosa Portare:

Una candela Rossa con il suo sotto piattino; il DAS per la costruzione della Yoni, e un piccolo tubicino del colore rosso e nero a tempera con un pennellino; un telo per coprirsi: quaderno e penna.

Conduce il Seminario- Carla Babudri

Per informazioni:

carlasaibabu@gmail.comwww.storiadiunapoesia.it

Il seminario Tempio di Jada, è collegato al seminario: La Via della Rosa, le Discepole di Maria Maddalene, la sorellanza della rosa.

per info e date: carlasaibabu@gmail.com