Seminario sulla Sicurezza Sussidiaria

Il giorno 11 novembre 2019 presso la sede di Federsicurezza Sud, al centro direzionale di Napoli, si è svolto il primo seminario su:

I Principi fondamentali della Vigilanza privata e Cultura della Sicurezza.

Alla presenza di Security Manager e GpG di alcuni eccellenti Istituti di Vigilanza del Centro/Sud Italia.Si è discusso del fondamentale che gli Istituti di Vigilanza svolgono quotidianamente per grandi piccole e medie imprese su tt il territorio Nazionale, per sfatare falsi miti sull'operato degli stessi.

Si ringrazia della Partecipazione il Dott. Augusto Meola Commissario in congedo della Polizia di Stato nonché Security Expert di rilievo nazionale!

Particolari ringraziamenti all'onorevole Ermanno Russo che unitamente al Presidente Armando Coppola hanno dato il via ad efficaci iniziative sul territorio dell IV municipalita come lo sportello della sicurezza presso la sede Federsicurezza Sud.

