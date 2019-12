Seminario di Shaolin Qi Gong a Napoli

Domenica 15 Dicembre alle ore 10:00 si terrà il seminario pratico di qigong, con la scoperta dei famosi Yi Jin Jing, una sequenza di 12 esercizi Shaolin atti a migliorare e mantenere l' elasticità e la funzionalità dei tendini in tutto il corpo, e far scorrere l' energia attraverso tutti gli organi.



Ad accompagnarci nella scoperta di questa antica arte del corpo e della mente ci saranno i Maestri Enrico Randi e Carolina Inda.



Enrico vive attualmente in Cina e si dedica quotidianamente alla pratica del Qigong e del Taichi. Gli Yi jin jing gli sono stati insegnati direttamente dal maestro Wang Zhi Ping che del tempio Shaolin.



Carolina Inda inizia lo studio del Taiji Quan con il maestro Jia Jing Quan e si diploma come Istruttrice di Taiji Quan stile Chen. Si perfeziona in Cina con i Gran maestri Chen Xiao Xing e Chen Ziqiang nella loro scuola di Chenjiagou. Attualmente è insegnante di taijiquan stile Chen affiliata alla Wang Xian Taiji Italy, del maestro Marcello Sidoti, allievo e discepolo interno del Gran Maestro Wang Xian.



Gli Yi jin jing sono stati messi a punto circa 1500 anni fa' dai monaci nel tempio di Shaolin fondendo assieme principi della medicina cinese, della filosofia Daoista e dello Yoga e rimangono all'oggi una delle migliori pratiche possibili per mantenere funzionale e giovane tutto il corpo.



Un' ottima occasione per lavorare sulla propria energia e il proprio corpo.

Il corso si svolgerà dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 13:00-17:00 presso la palestra

"Dojo SkyWard Napoli" in V.le Mariacristina di savoia 61b.





INFO&PRENOTAZIONI

Carolina Inda: 335 592 5346