Seminario di grafologia ad Agerola

Ripartono i seminari di Alta Formazione ad Agerola. Giovedì 26 ottobre, nelle sale del Museo Civico “Casa della Corte”, avrà inizio il Seminario di Grafologia a cura dell’Associazione Nazionale Grafologi Giudiziari (A.Gra.Gi). L’evento è organizzato dal Comune di Agerola e dalla sezione locale dell’Associazione Culturale Alter, in collaborazione con l’Accademia Grafologica Crotti di Milano e la Scuola Forense di Grafologia.

All’incontro del 26 ottobre sulla grafologia in generale seguiranno altri tre: l’11 novembre sulla grafologia dell’età evolutiva, il 18 novembre sulla grafologia giudiziaria e il 25 novembre sulla grafopatologia. I lavori saranno introdotti dal prof. Luca Mascolo, sindaco di Agerola, da Regina Milo, assessora alla cultura e da Lidia Acunto, responsabile dell’Associazione Alter – sezione di Agerola. I corsi saranno tenuti da docenti italiani e stranieri, coordinati dall’avvocato prof. Gennaro Mazza, presidente dell’A.Gra.Gi. A coloro che parteciperanno agli incontri verrà rilasciato un attestato di frequenza; l’evento, inoltre, è in corso di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Napoli per l’eventuale rilascio di crediti formativi.

L'Associazione Grafologi Giudiziari ha sede nazionale a Napoli e svolge prevalentemente attività di tutela verso le istituzioni e di dialogo con gli uffici giudiziari, nonché di formazione e di aggiornamento della categoria professionale dei grafologi giudiziari. Nel 2009 l'Associazione Grafologi Giudiziari si è resa promotrice della creazione della Federazione delle Associazioni dei Grafologi Giudiziari, a cui oggi partecipano le più attive organizzazioni del settore svolgendo attività culturali e di tutela professionale della categoria su tutto il territorio nazionale.