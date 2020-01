Seminario di danzaterapia - danza creativa metodo Maria Fux

Domenica 1 marzo, opportunità di poter danzare con la maestra María José da Buenos Aires a Napoli per la seconda volta, a Tana, via Costantinopoli 101, dalle 10 alle 18 con un’ora di pausa.

Seminario aperto a tutti, anche a chi si avvicina per la prima volta alla danza.

Una grande opportunità anche per le persone che svolgono un’attività corporea di ricerca, di ascolto e di crescita personale, per formatori, educatori ed artisti.

Si danza senza scarpe e con abbigliamento comodo. A fine seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Sconti per chi si iscrive entro il 25 gennaio 2020.

Per info e iscrizioni: risveglimariafux@gmail.com

3247729086 (martedì e giovedì dalle 11 alle 18).

María José Vexenat.

Ballerina, coreografa e danzaterapeuta metodo Maria Fux.

Si è formata come danzaterapeuta sotto la direzione della creatrice del metodo, della quale è stata allieva fin dall’età di 9 anni; questo lungo tempo di lavoro al suo fianco le ha permesso di diventare sua collaboratrice e assistente, riuscendo, nello stesso tempo, a sviluppare un linguaggio personale.

Dal 1983 ad oggi svolge attività di docente nel “Centro Creativo de la Danzaterapia Maria Fux” a Buenos Aires.

Nel 2009 ha pubblicato il libro “DANZATERAPIA – Vida y transformación”.

Da 11 anni collabora come docente della scuola di formazione triennale “Risvegli-Maria Fux di Milano” con seminari in tutta Italia.