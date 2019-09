Dalla Cultura d'impresa alle Imprese della Cultura: seminario gratuito

Il seminario gratuito avrà come oggetto di studio e confronto il bando di finanziamento CULTURACREA.

Il bando prevede agevolazione a fondo perduto fino all’80% per iniziative nel settore dell'industria culturale-turistica.

Il bando è rivolto a:

- Società costituende e Startup

- Imprese già attive

- Soggetti del Terzo Settore

- ONLUS

I relatori che interverranno sono:

Enrico Inferrera - Presidente di Confartigianato Napoli

Antonio Popolla - Giunta Confartigianato Napoli

Amedeo Manzo - Presidente BCC di Napoli

Paolo Giulierini - Direttore MANN

Vittorio Fresa - Invitalia

Vincenzo Tiby - Consigliere ODEC di Napoli



Al termine del seminario i partecipanti potranno esporre agli esperti di Invitalia, attraverso incontri One To One, le proprie idee progettuali e avere consigli in merito.



I posti sono limitati e riservarti.

Per partecipare è necessario iscriversi inviando una mail a teresa.guarino@confartigianatona.it indicando nome, cognome, recapito telefonico e mail.

L'iscrizione sarà andata a buon fine solo se riceverete l'email di conferma.