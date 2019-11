Selfie ad Arte: Clelia Patella al Madre

Giovedì 7 novembre, alle ore 18.00, il museo Madre ospita una conversazione tra l’art influencer Clelia Patella e il giornalista Giuseppe Fantasia, introdotta dalla Presidente della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee Laura Valente, per la presentazione del volume "Selfie ad Arte. L’arte al tempo del social" (Edizioni Ultra, 2019).

Il libro, con prefazione di Vittorio Sgarbi, racconta “l’intrusione nel mondo dell’arte” dell’autrice che ha saputo condensare le sue pregresse esperienze nel settore della moda, della pubblicità, della televisione e della radio, in un unico atto, quello del selfie con le opere d’arte, definito “Selfie ad Arte”. Si articola così una riflessione su una modalità di fruizione e di narrazione dell’arte fondata sulla soggettività dello scatto, sul dialogo tra l’opera ed il suo fruitore, sulla loro compresenza: “Quel che conta – osserva Patella – è avere un’immagine che contenga in qualche modo il fascino della diretta, il carattere febbrile, il clima rumoroso, soffocante, incasinato dell’evento. Insomma, una foto che stia dentro al nostro tempo: una foto ‘Social’.

Tutto ciò che c’è di più lontano dallo stereotipo della contemplazione meditabonda e assorta dell’arte”. Una narrazione/condivisione che è al contempo un invito a scoprire l’arte in prima persona: “Vorrei che le persone che mi guardano dialogare con le opere decidessero di andare a vederle dal vivo, perché quello che ho fatto li ha divertiti, o li ha irritati, o affascinati: non ha importanza. Mi piacerebbe far venire voglia anche agli scettici di andare nei musei”.

Clelia Patella, presentatrice televisiva e speaker radiofonica, decide di dedicarsi all’arte, prima con il suo blog Artos e poi collaborando con diverse testate, tra cui ArtsLife e Il Giornale.

Con “Selfie ad Arte” crea un format che mira ad avvicinare il pubblico alle opere, in una prospettiva di reinvenzione iconografica mutuata dalle nuove tecnologie dell’imaging.

In occasione dell’incontro in programma anche un contest social: la casa editrice premierà infatti con tre copie omaggio del libro i selfie migliori realizzati presso il museo e postati dagli utenti con l’hashtag #selfieadarte.