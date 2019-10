I segreti dei fantasmi: con il CICAP Campania per scoprire cosa c'è di vero

Il CICAP Campania annuncia una conferenza tenuta da Giuliana Galati fisica, divulgatrice e socia effettiva del CICAP.

L’evento gratuito e con ingresso libero sarà un viaggio alla scoperta di vere storie di fantasmi, con risposte concrete e racconti in prima persona di indagini fatte in castelli e altri luoghi infestati. Una serata imperdibile per chi vuole scoprire la verità.

In una location molto suggestiva come quella del pub "The Sign 2.0" di Pomigliano D'Arco, a ridosso della serata di Halloween, si racconteranno storie e leggende come quella della piccola Azzurrina, scomparsa nel Castello di Montebello: cosa le è accaduto la notte del 21 giugno del 1375? Davvero la sua voce risuona ancora nel Castello? E ancora: è possibile comunicare con i defunti? Chi sono stati i primi medium della storia?

Con Giuliana Galati - PhD in Fisica, si occupa di ricerca sperimentale nel campo della Fisica Particellare e Astroparticellare. È socio effettivo del CICAP e autrice della rubrica “Classici del Mystero” sulla rivista Query. Dal 2012 è autrice e speaker per Scientificast (www.scientificast.it), di cui è socio fondatore.

L’evento “I segreti dei fantasmi” si terrà martedì 29 ottobre 2019, ore 20:00, negli spazi del “The Sign” - Via Indipendenza, 17/19, Pomigliano d'Arco (NA)”.

Il CICAP Campania

Il CICAP Campania è il gruppo locale campano del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze nato nel 1989 per iniziativa di Piero Angela, è un'organizzazione di volontari, scientifica ed educativa, che promuove un'indagine scientifica e critica nei confronti delle pseudoscienze, del paranormale, dei misteri e dell'insolito con l'obiettivo di diffondere la mentalità scientifica e lo spirito critico.