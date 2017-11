All'Archivio Storico del Banco Napoli seduta spiritica-concerto per evocare Monsù Desiderio

Una seduta spiritica di notte all’interno dell’archivio storico bancario più grande del mondo. L’appuntamento è, non a caso, per venerdì 17 novembre a ilCartastorie | Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli (via dei Tribunali, 214) alle ore 22.

Qui i partecipanti saranno accolti in un cortile buio e spettrale, per poi passare alle suggestive stanze del cinquecentesco Palazzo Ricca, i cui corridoi, pieni di antichissimi faldoni, rivelano presenze misteriose.

Medium d’eccezione la band partenopea La Bestia Carenne che evocherà lo spirito della controversa figura di Monsù Desiderio, pittore attivo a Napoli agli inizi del Seicento, dietro il cui pseudonimo si sovrappongono i nomi degli artisti François de Nomé, Louis Croys e Didier Barra.

Gli intrecci che compongono “le vite” di Monsù Desiderio sono in parte ricostruiti grazie al prezioso patrimonio di carte dell’Archivio Storico del Banco di Napoli; proprio a partire da queste si tenterà “l’evocazione”.

Dalla “voce” de La Bestia Carenne, protagonista della seconda residenza musicale de ilCartastorie (dopo quella di Maldestro), la storia del “pittore infernale” potrà così risuonare nuovamente per una serata tra misteri, cultura e musica in un luogo unico nel cuore del centro storico di Napoli.

Al termine della seduta, il live de La Bestia Carenne che suonerà brani tratti dall’album Catacatassc'.

Ingresso € 4,00 garantito fino ad esaurimento posti.

Per info www.ilcartastorie.it