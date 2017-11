Second Hand - Di Seconda Mano: al via la XVI edizione della rassegna di danza contemporanea

Sedicesima edizione di Second Hand - Di Seconda Mano, storica rassegna di danza contemporanea, ideata da Gabriella Stazio, il cui intento è la promozione della coreografia d’autore e della creatività giovanile. Quest’anno la rassegna si terrà il 6, 7 e 8 novembre alla Galleria Toledo - Teatro Stabile d’Innovazione di Napoli.

Tre giorni intensi che vedranno andare in scena coreografi nazionali e internazionali, secondo lo spirito della rassegna che mette insieme “spezzoni” di arte e tante brevi suite di autori diversi, ispirandosi a Merce Cunningham e a una sua famosa creazione del 1970.

Ad animare la prima serata della rassegna due coreografie che vedranno in scena il Performing Arts Group – Compagnia Giovani di Movimento Danza con una coreografia firmata da Sonia Di Gennaro, “Strade_parallele” e una performance con canto, ballo e live music firmata da Rossella Fusco, dal titolo “Un corpo-preview”.

Nella seconda serata si vedrà “Kosmograph” dell’Associazione Campania Danza, coreografia Annarita Pasculli, regia di Pasquale De Cristofaro. Uno spettacolo ispirato al testo “I quaderni di Serafino Gubbio, opetatore” di Luigi Pirandello, nel 150esimo anniversario della nascita del gande autore.

Mercoledì 8 novembre, infine, andrà in scena “VOXsolo” idea regia e coreografia di Ariella Vidach, artista croata che ha vissuto per una decina di anni in America dove si è formata con i più significativi coreografi della generazione moderna e postmoderna: Trisha Brown, Twyla Tharp, Dana Reitz, Steven Petronio, Steve Paxton, Bill T. Jones.