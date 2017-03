Sebs Fiera dello Sport al Palapartenope

Dopo il grande successo della ottava edizione, il S.E.B.S. la manifestazione campana per eccellenza dedicata allo sport, alla danza e al benessere, per la sua IX^ edizione si rinnova e si trasferisce all'interno del Complesso Palapartenope di Napoli, nel cuore di Fuorigrotta in una nuova struttura per una domenica (26 MARZO) ricca di sport e divertimento.

Una grande area dedicata alla danza con lezioni di: MODERN, JAZZ, CONTEMPORANEO, FUSION, HIP-HOP, WAACKING & VOGUING CLASS, HEELS, BREAKING, LATINO-AMERICANI , DANZA DEL VENTRE , AREA KIDS, RUMBA, BALLI CARAIBICI, PILATES APPLICATO ALLA DANZA. Un grande concorso dedicato alle scuole con una giuria d'eccezione: Francesco Gammino, Angela Panico, Assunta Anatrella, Aniello Schiano Di Cola, Daniele Di Salvo, Luigi Grosso e presidente di Giuria il coreografo di Made In Sud Fabrizio Mainini. Tornano anche le discipline fintess storiche, come la zumba, lo step, strong by zumba, freestyler, iam fitness, Lambaerobica Muay Explosion, Baileactivo, Cross Cardio, Trampolino, le attività sportive di pallavolo, tennis tavolo, basket a cura di Decathlon e il Tiro con l'arco. Spazio anche al benessere con area dream a cura del Maestro Stefano Serra già direttore dell'area benessere del Festival Di Sanremo e Rosa Frezza Direttrice della luxury spa Antica Essenza. Sarà presente, inoltre, uno spazio bambini con gonfiabili e animazione gratuita. Il S.E.B.S. cresce e si rinnova in un evento più ricco e accattivante. Questa sua nuova realtà rende la manifestazione della Planet Stand Creation, un vero e proprio polo dello sport nell'Italia meridionale riconosciuto a livello non più solo nazionale ma anche internazionale. Centinaia di ragazzi potranno seguire workshop e stage gratuiti di danza con oltre 60 tra i migliori maestri del settore, tutti potranno assistere ad uno dei principali eventi sportivi del meridione. Sponsor Tecnico come sempre il noto marchio campano di abbigliamento sportivo leader nel settore: LEGEA. L'evento è patrocinato dal Comune di Napoli. Tante novità quindi e tanti nuovi sport o attività da provare. S.E.B.S. 2017 #ONLYTHEBEST.