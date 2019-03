Una Scuola di Cinema al Ferraris di Scampia

Sabato 16 marzo alle ore 10,30 presso l’Auditorium dell’Istituto Tecnico “Galileo Ferraris” di Napoli, a Scampia, in via A. Labriola Lotto 2/G, si terrà la presentazione ufficiale del progetto “Così vicino, così lontano - Volti e storie oltre la periferia di Napoli”, vincitore del Bando del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso dal Mibact e Miur.



Interverranno Saverio Petitti, Dirigente Scolastico ITIS “Galileo Ferraris”; Sabrina Innocenti, Presidente Associazione École Cinéma; Susanna Ravelli, Centro Itard; Giuseppe Carrieri, regista.



Al termine del percorso, con la collaborazione e la regia di Giuseppe Carrieri, gli studenti realizzeranno un breve docufilm “Cosi vicini, così lontani - Volti e storie oltre la periferia di Napoli” che racconterà poeticamente le imprevedibili strade con cui la ricerca della felicità congiunge le illusorie distanze tra periferie e centro.



Il progetto dell’Istituto Ferraris è frutto di un partenariato costituito con l’Associazione culturale École Cinèma, che ha sede a Scampia e che da tempo è impegnata nella diffusione del Cinema per le Scuole della città come strumento didattico-educativo. Gli altri partner progettuali sono il Centro di orientamento professionale e sviluppo territoriale Itard, l’Associazione Guanxi e l’Associazione di formazione docenti Ker.



Il progetto rappresenta un secondo step di approfondimento di educazione al cinema, condotto dall’Istituto Ferraris con l’Associazione École Cinèma, che ha portato nel 2014 alla produzione della serie a episodi denominata “Vista con granello di sabbia”, diretta anch’essa dal regista Giuseppe Carrieri.



I moduli formativi del progetto, certificati dagli Enti Formatori, saranno utili per l’iscrizione all’albo dei docenti abilitati alla formazione nella didattica per immagini, creato da Miur e Mibact. Insegnanti e studenti parteciperanno a sessioni formative specificatamente dedicate alla gestione delle immagini e alle normative che sono collegate alla tutela della proprietà e dei contenuti, nonché alle procedure che tutelano i diritti in materia di utilizzo delle stesse soprattutto nei contesti dei canali social e di media digitali ad ampia diffusione nel web.