I sabato dello screening, visite gratuite: tappa al centro commerciale La Birreria

Il lavoro, la famiglia, gli amici. Gli impegni sono così frequenti che e a volte non si ha tempo per fermarsi a riflettere sulla propria salute e sull’importanza della prevenzione.

Il Centro commerciale "La Birreria" di Napoli offre un’occasione preziosa il prossimo 19 ottobre, dalle ore 9 alle ore 18, all’esterno della Galleria: i Sabato dello Screening, ovvero la giornata della prevenzione realizzata in collaborazione con la VII Municipalità e l’ASL NA1.

In occasione di questo evento dedicato al benessere, tutti i clienti del centro commerciale nel cuore del quartiere Miano potranno rivolgersi alla struttura mobile attrezzata per test medici e con a bordo medici pronti a fornire consigli e informazioni su diverse patologie richiedendo consulenze cardiologiche, diabetologiche e sulla glicemia capillare. Screening gratuito e senza prenotazione grazie alla presenza di questo poliambulatorio su ruote, e alla consulenza degli operatori dell’ASL Napoli 1: visita senologica ed ecografia mammaria, il Pap test e la possibilità di prenotare la mammografia con tomosintesi. In più, si potrà eseguire una spirometria, fare un controllo dermatologico e ricevere il kit; prenotarti per lo screening del colon retto.