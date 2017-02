"Scopri il tuo Museo": appuntamento a Capodimonte per i più piccini

Domenica 5 febbraio, in occasione della domenica gratuita, il Museo e Real Bosco di Capodimonte ha pensato ai più piccoli e alle loro famiglie con "Scopri il tuo museo", percorso ideato e realizzato dai servizi didattici per avvicinare i piccoli visitatori ai capolavori della collezione permanente.

Lo staff accoglierà i bambini e li guiderà, attraverso una caccia al tesoro, a scoprire i grandi tesori nascosti tra le sale del Museo.

I piccoli potranno così conoscere attraverso il gioco le ricche collezioni, per poi raccontare con disegni e parole ciò che li ha colpiti, interessati o sorpresi.

Tutti i bambini avranno una mappa tematica, di linguaggio immediato che si può scaricare anche dal nostro sito e da www.sed.beniculturali.it.

Gli esperti dei Servizi educativi del Museo di Capodimonte guideranno i piccoli visitatori, di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, alla scoperta delle opere d’arte, del meraviglioso e del sorprendente.

Al termine della caccia al tesoro si recheranno in una postazione pensata per loro (e realizzata grazie al sostegno degli Amici di Capodimonte) dove potranno realizzare un disegno o uno scritto per raccontare a modo loro la giornata al museo.

Tutti riceveranno poi un piccolo gadget, realizzato per l’occasione.

La visita guidata è inclusa nel biglietto di accesso al Museo ed è a cura di Paola Aveta e Vincenzo Mirabito.

Info e prenotazioni:

La prenotazione è obbligatoria: specificare il numero di bambini, la loro età e il numero di adulti accompagnatori.

L’appuntamento per tutti i prenotati è alle 9.30 all’Ufficio Accoglienza e Valorizzazione adiacente alla biglietteria.

Tel. 0817499130

mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it attendendo e-mail di conferma

La partecipazione all’iniziativa avverrà col solo biglietto di ingresso al museo, gratuito in occasione della prima domenica del mese.