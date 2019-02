Il 20 febbraio all'MMB torna "SCIÒlt" il palco libero di Camera d'autore

PROGRAMMA

SCIÒlt Session -> il palco libero per 6 autori di canzoni, di tutti i generi, eseguiti anche in band

Ecco la line-up per la serata: Antonio Salas D'Angelo - Terra Nera - A smile from Godzilla - Mary's Restless Dream - Gaetano Cicca - Giovanni Di Donato

• SCIÒlt Case -> Martino Adriani (cantautore che dopo aver fatto aperture importanti, dopo aver fatto da spalla a Cristiano Godano dei Marlene Kunz e dopo 80 date in giro per l’Italia per promuovere il suo primo disco, arriverà dal Cilento per farci ascoltare e per raccontarci tutto sul suo secondo album "E' in arrivo la tempesta" uscito il 15 gennaio per Alka Record Label.

• Jamme SCIÒlt -> lo spazio finale per tutti (o quasi), prima che "ce ne jamme"



La serata è aperta al PUBBLICO

INGRESSO GRATUITO per i possessori di MMB card



Pagina FB: https://www.facebook.com/cameradautore/