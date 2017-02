"Scienza, fantascienza e fintascienza": prima proiezione dedicata al rischio vulcanico

Giovedì 2 febbraio 2017, alle 16, presso il cinema Academy Astra dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in via Mezzocannone, 109, si terrà la prima delle quattro proiezioni della serie Scienza, fantascienza e fintascienza, dedicata al rischio vulcanico con Dante's Peak. Il film tocca aspetti e pone interrogativi di grandissimo interessa per la scienza e per la società in generale. Un insieme di esperti sarà presente in sala per la discussione.

CineScienza è realizzata nel quadro di un accordo tra l'Associazione Scienza e Scuola e la Federico II. Un forum con proiezioni di film aventi elementi di contenuto scientifico, seguite da un libero dibattito con esperti sugli interrogativi scientifici che possono sorgere e su implicazioni per la società umana. CineScenza è rivolto agli studenti delle scuole e universitari, ma aperto a tutti. È organizzato in collaborazione con altre Istituzioni secondo l'argomento e con l'Associazione studentesca PONYS.

L'iniziativa rientra nell'ambito di F2 Cultura 2016-2017, il programma culturale che l'Ateneo offre alla sua comunità, alla cittadinanza e alle scuole.

Tutti gli eventi sono gratuiti, ad ingresso libero.