Lo Schiaccianoci: il grande Balletto di Natale protagonista al San Carlo

Da molti anni il Teatro San Carlo, come i teatri più importanti del mondo, celebra il Natale con la messa in scena de Lo Schiaccianoci, il balletto più rappresentato durante le feste, che continua ad incantare adulti e bambini. Tratta dal racconto di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Lo Schiaccianoci e il re dei topi, la storia di Clara e dello schiaccianoci, che diventerà il suo principe, si snoda in un’atmosfera assolutamente magica e fiabesca, dove tutto può succedere.

La splendida musica di Čajkovsky esalta la coreografia fantasiosa di Lev Ivanov - assistente di Marius Petipa, anziano ed ammalato - artista di rara sensibilità. Definito anche il balletto dei valzer, da quello dei fiocchi di neve al valzer dei fiori fino all’apoteosi finale, non mancano momenti di grande danza come il Pas de deux conclusivo, avvolto da una musica struggente, e brani indimenticabili come la battaglia dei topi e dei soldatini o il divertissement del secondo atto che include la danza spagnola, araba, russa, cinese e la pastorale.

Un balletto così – Lo Schiaccianoci anticipa in qualche modo il balletto psicologico del Novecento - non poteva non ispirare numerose versioni tra cui quella di George Balanchine (1954), Rudolf Nureyev (1968), John Neumeier (1971), Roland Petit (1973), Mark Morris (1991), fino a quella di Maurice Béjart (1998).

L'appuntamento al Massimo napoletano è dal 21 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020

Direttore | Karen Durgaryan

Coreografia | Giuseppe Picone

Scene | Nicola Rubertelli

Costumi | Giusi Giustino

Interpreti

Fata confetto | Maia Makhateli / Luisa Ielluzzi / Claudia D’Antonio / Anna Chiara Amirante

Principe | Matthew Golding / Alessandro Staiano / Salvatore Manzo / Danilo Notaro



Orchestra, Balletto e Coro di Voci Bianche del Teatro di San Carlo

con la partecipazione degli allievi della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo

Produzione del Teatro di San Carlo