Scapestro, secret concert al centro storico di Napoli

Fulvio Di Nocera, in arte Scapestro sarà in concerto al centro storico di Napoli il prossimo venerdì 15 novembre alle ore 21. Ad accompagnarlo in questo live Chiara Carnevale alle voci e alle percussioni, Antonella Bianco alla chitarra elettrica e Caterina Bianco al violino.

La location dell'evento è, però, segreta e sarà svelata solo 24 ore prima dell'evento.

PER INFO E PRENOTAZIONI:

scapestromail@gmail.com

3288139752