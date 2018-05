Scampia, all’Istituto Virgilio inaugurazione della biblioteca dialogica “RICCARDO DI CHIARA”

Sarà inaugurata il prossimo 24 maggio a Napoli, presso l’Istituto Comprensivo Statale Virgilio 4 di Scampia, la nuova biblioteca dialogica per gli alunni della scuola e per le famiglie della zona.



Un nuovo strumento culturale e una modalità di concepire la biblioteca, innovativa, che arriva nel quartiere alla periferia Nord di Napoli grazie all’intervento della Fondazione Il Meglio di te – Onlus e ad altre associazioni che, in sinergia con l’istituzione scolastica, hanno reso possibile questo importante traguardo.



La biblioteca è risorta grazie alla collaborazione di più enti, in particolare della regione Campania, che hanno fatto squadra per portare tra le famigerate “Vele” un modo nuovo di leggere e far leggere.



Con la biblioteca dialogica si sviluppa, infatti, il confronto tra i ragazzi e si insegna – attraverso un’attività concreta – il rispetto delle regole della civile convivenza. Sarà possibile per tutti prendere in prestito i volumi e portarli a casa gratuitamente per consultarli insieme a genitori, amici e fratelli, allargando così gli orizzonti del sapere.



Per questo modus operandi sono necessarie più copie di ogni opera e strutture in grado di ospitarle. A tal fine sono scese in campo – a sostegno della scuola – le associazioni che hanno sposato il progetto.



Tra queste la Fondazione Il meglio di te – ONLUS che, già dal 2009, opera a sostegno dei ragazzi dell’Istituto Virgilio 4 portando a Scampia borse di studio, uno sportello di ascolto psicoterapico per le famiglie, realizzando gite scolastiche gratuite per gli alunni e finanziando un servizio pulmino.



L’organizzazione - presieduta dall’Avv. Fulvia Russo - sarà presente all’inaugurazione della biblioteca che porterà il nome di Riccardo Di Chiara, nel cui ricordo la Fondazione Il meglio di te è stata costituita.



Ha aderito a questa iniziativa anche la Fondazione Real Monte Manso di Scala che ha contribuito per l’acquisto dei libri specifici per la biblioteca dialogica per ragazze e ragazzi della scuola d’infanzia, primaria e secondaria. La Fondazione ha anche benevolmente accolto gli alunni in visite guidate straordinarie che hanno evidenziato il comportamento lodevole ed interessato di tutti i partecipanti.

Hanno partecipato all’iniziativa anche anche l’ASD Universal Center, la cooperativa sociale L’uomo e il legno, la cooperativa sociale Occhi aperti e l’associazione Il Salvabimbi, tutti partners del progetto “Scuola viva”, fortemente voluto dall’assessore all’Istruzione e alle politiche sociali della Regione Campania - Lucia Fortini .



“Il progetto “Scuola viva” ha consentito la costituzione di un luogo in cui i ragazzi hanno potuto cimentarsi in attività formative ed orientative; ha permesso alle scuole di strutturare una progettutalità finalizzata al recupero della dispersione scolastica, l'apertura in orario pomeridiano e l'offerta di una continuità, tanto auspicata per il consolidamento delle competenze trasversali e di cittadinanza attiva”. Così la professoressa Lucia Vollaro – Dirigente scolastica dell’Istituto Virgilio IV.