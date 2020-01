Lo Scaffale della Memoria alla Biblioteca Popolare Borgo di Capodimonte

Il 27 gennaio 2020 alle ore 17:00, nel Giorno della Memoria, presso la Biblioteca Popolare Borgo di Capodimonte in Napoli sarà inaugurata la sezione tematica “Lo Scaffale della Memoria”, una sezione di raccolta libri che parlano di olocausto e resistenza, che tutti i cittadini potranno arricchire con la loro donazione di libri.



La sezione sarà permanente perché ogni giorno possa essere il giorno della memoria. I cittadini sono quindi invitati a partecipare alla inaugurazione e poi alla partecipazione costante per arricchire “Lo Scaffale della Memoria”e lasciare un loro commento.



Il 27 gennaio per l’inaugurazione ci saranno vari interventi tra cui quello del giornalista Francesco Ruotolo e della ricercatrice Sara Cucciolito e i saluti di Mario Festa, Associazione Rosso Democratico, Patrizia Russo, responsabile Biblioteca Popolare Borgo di Capodimonte, Gennaro Acampora, consigliere terza municipalità Napoli, Maria Varriale, Associazione Amici del Real Bosco di Capodimonte, Salvatore Ivone, della segreteria di A.N.P.I. Napoli