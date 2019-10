A Napoli arriva Sballoween: mostri e streghe per crepare... dal ridere

Non è la solita festa di Halloween. Sballoween è lo spettacolo tragicomico per grandi e piccini che vi catapulterà in un mondo fantastico fatto di tenebre, mistero, sorprese e tante, tante risate.

E' la notte di Halloween, ed in un laboratorio segreto è in corso uno strano esperimento. Una piccola creatura sta per sbarcare nel regno dei cartoni e delle favole. Mentre tutti festeggiano il lieto evento un'oscura figura escogita un piano malvagio per rovinare la festa ... che succederà???

Lo scoprirete solo vivendolo…

Un’esperienza da non perdere per trascorrere fantasmagoriche ore in famiglia tra fantasia e realtà con tante tante sorprese.

Triplo appuntamento a Napoli per lo show di Animazione in corso Srl, di Aurora Manuele con la direzione artistica di Francesco Chiaiese e uno staff di attori d’eccezione.

Si parte sabato 26 ottobre all’Agorà Morelli – Luxury Events, in via Domenico Morelli 61/A a Napoli, con doppio appuntamento alle 16.30 e alle 18.30. Si replica, poi, domenica 27 ottobre alle 18 al Teatro Troisi, in via Giacomo Leopardi 192 a Napoli e giovedì 31 ottobre sempre al Teatro Troisi alle ore 17.30.

«Sballoween è una festa di Halloween rivisitata – dice Aurora Manuele – che cerca di andare oltre gli eventi standard per offrire esperienze innovative alle persone. Partendo dalla tradizione, ci teniamo a strutturare i nostri eventi con arricchimenti di forma e contenuti attingendo da varie culture e tradizioni sia storiche che contemporanee. Lo scopo è offrire momenti di divertimento e intrattenimento, ma anche di scoperta e conoscenza a chi partecipa alle nostre performances, perciò siamo in continuo aggiornamento».

«Accoglieremo i vostri bimbi travestiti per renderli protagonisti di uno show- dice il direttore artistico Francesco Ciaiese – esilarante. Aspettiamo tante streghette, scheletri, mostricciatoli, maghetti che, al termine dello spettacolo potranno partecipare alla nostra mega - sfilata di Halloween e concorrere alla premiazione della maschera più terrificante».

Info line 081/8678369

Whatsapp 327/2540679



Il progetto sociale:

Ai tempi dei social e della frenesia multimediale c’è sempre meno tempo e modo per unire la famiglia, crollano i valori e l’intimità familiare e tutti, bambini, giovani e adulti sembrano ipnotizzati dagli smartphone e dai supporti digitali.

«Ma dove vivono i cartoni?» è un esperimento sociale che, attraverso attività teatrali e di animazione all’avanguardia, cerca di rievocare quel focolare domestico unendo grandi e piccini in attività formative, a contatto con i siti storici e culturali, con la natura e con la storia.

«Ma dove vivono i cartoni?» cerca di valorizzare il ruolo della famiglia, proporre itinerari che tengano uniti genitori e figli, laddove i cellulari e i monitor dei pc rappresentano sempre più una barriera.

Il progetto innovativo è della società «Animazione in corso» Srl., amministrata dalla dottoressa Aurora Manuele con la direzione artistica del professore Francesco Chiaiese.

Laureata in Economia e Commercio, Aurora Manuele in seguito a diversi studi sociologici ha deciso di dedicarsi interamente ai concetti di famiglia, formazione e crescita valoriale. Al suo fianco il professore Francesco Chiaiese, laureato in Scienze dell’Educazione, il quale si occupa della direzione artistica, della regia e della sceneggiatura di tutte le attività del progetto.