Saviano Cult Fest: al via il Movie festival dell’agro nolano

Saviano Cult Fest, è il primo Movie festival dell’agro nolano che si terrà a Saviano nei giorni 22, 23 e 24 settembre 2017 in Piazza Musco.

Il festival alla sua prima edizione è organizzato da Radio Arci Masaniello, AGM e Associazione Frastuono con la collaborazione del Comune di Saviano e della Pro Loco “Il Campanile di Saviano ”.



Durante le tre serate film, musica live e buon cibo saranno i protagonisti incontrastati (sarà presente anche stand gastronomico per panini senza glutine).

Ogni sera un filo conduttore legherà la proposta cinematografica alla musica live e all’offerta gastronomica; si comincerà venerdì 22 Settembre con la serata Trash, guarderemo insieme “Tano da Morire” e a seguire musica e divertimento garantito con l’esibizione live dei Trash Dj Carlone “N” DJ Giorgio.



Sabato 23 settembre sarà invece la volta della serata Western, con “Lo chiamavano Trinità”, una squisita fagiolata e per finire l’esibizione live del gruppo napoletano La Terza Classe con la loro musica da piazza da strada e il loro mix folk, blues e earlyjazz.

Domenica 24 settembre per concludere serata Cult, con “L’Armata Brancaleone” e il live di Capitan Capitone il collettivo, o meglio una ciurma, che raccoglie le migliori lame di Napoli contemporanea che sotto il comando di Daniele Sepe si da all’assalto delle piazze italiane.



Ad accompagnare tutte e tre le serate ci saranno stand gastronomici con specialità come Panino alla Mortadella di Cinghiale, panini senza glutine, fagiolata e birra a volontà, ovviamente anche birra senza glutine!



Di seguito il programma completo e maggiori informazioni sull’evento.



Venerdì 22 settembre 2017 – SERATA TRASH

ore 20:00 Apertura stand Gastronomico – apertura Stand gastronomico GLUTEN FREE



ore 20:30 Proiezione “Tano da Morire”, film del 1997 diretto da Roberta Torre



ore 22:00 Musica Trash - Carlone “N” Dj Giorgio



Sabato 23 settembre 2017 – SERATA WESTERN

ore 20:00 Apertura stand Gastronomico – apertura Stand gastronomico GLUTEN FREE



ore 20:30 Proiezione “Lo chiamavano Trinità”, film del 1970 diretto da E.B. Clucher



ore 22:00 Concerto Live - La Terza Classe



Domenica 24 settembre 2017 –SERATA CULT

ore 20:00 Apertura stand Gastronomico – apertura Stand gastronomico GLUTEN FREE



ore 20:30 Proiezione “L’Armata Brancaleone”, film del 1966 diretto da Mario Monicelli



ore 22:00 Concerto Live - Capitan Capitone e i Parenti della Sposa.



Come raggiungerci :

● uscita autostradale Nola, seguire le indicazioni per Saviano (circa 6 km)



