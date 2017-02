SATURDAY IN MUSIC al Torre Platta

SATURDAY IN MUSIC un giusto connubio tra musica, vino e cibo. Una speciale occasione per degustare le prelibatezze dello chef F. Sorrentino del Ristorante TORRE PLATTA di Villa Buonanno in abbinamento ai pregiati vini del territorio campano e dell'ottima musica.

Trascorri il sabato tra amici e le coccole del giovane staff del ristorante TORRE PLATTA.

PROGRAMMA FEBBRAIO 2017

11 Febbraio DINNER IN JAZZ Piano: Antonio Di Costanzo Voce: Viviana Novembre MENU' LE DELIZIOSE NOTE - Insalatina di calamaro agli agrumi - Gambero in Kataifi - Crema di topinambur e capasanta IL RISOTTO IN SMOKING - Riso al nero, seppie, piselli e maionese di pomodoro IL SUONO DEL MARE - Perla di ombrina su crema di patate viola, broccoletti, polvere di olive e capperi in fiore DOLCI SINFONIE - Delizia dello chef. F. Sorrentino VINO: Asprinio d'Aversa Brut - I Borboni Greco di Tufo - Tenuta Scuotto

€ 30,00 per persona

Si consiglia la prenotazione

18 Febbraio NOTE D'AUTORE Piano: Antonio Di Costanzo Voce: Fabio Saggiomo 25 Febbraio A NIGHT IN BOSSA Piano: Antonio Di Costanzo Voce: Martina Striano