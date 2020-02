Sardine per il lavoro - Staffetta per il Sud: appuntamento a Piazza Dante

Il 18 febbraio a Napoli le sardine formeranno un grande banco in Piazza Dante.

"Saremo in tanti a stringerci in sostegno dei lavoratori e dimostreremo che il Sud Italia è molto più di un luogo da sfruttare per una mera propaganda elettorale. Con noi ci saranno i lavoratori della Whirpool, artisti, cittadini di Napoli e tante Sardine da tutta Italia, tra cui Jasmine Cristallo e Mattia Santori. Nuotiamo uniti, compatti, coesi.

Affronteremo grandi temi: quello del lavoro e della mancanza di investimenti e opportunità per il futuro di questa regione.

Gli articoli 1, 3, e 36, della nostra Costituzione parlano chiaro:

1) L’Italia e` una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranita` appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

3)Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

36) Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita` e qualita` del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se´ e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa e`stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non puo` rinunziarvi".