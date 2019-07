Il 19 luglio Napoli tour in-canto promuove l'evento Sapori, Canti e Cunti alla Porta dell'Ade.



Viaggio tra i reperti archeologici, le storie, i sapori e i canti del Lago d'Averno.

La leggenda narra che qui, presso le sue rive, vi fosse ubicata la porta degli inferi, ipotesi ripresa da Virgilio prima e mutuata poi da Dante Alighieri nella sua Divina Commedia: Plutone rapì in Sicilia la bellissima Proserpina e la condusse, attraverso il lago, nel regno dei morti dove divenne regina dell’Ade.

Un luogo simbolo, e ricco di leggende, storie, odori, sapori, suoni e canti.

Ogni tappa sarà raccontata anche attraverso le musiche e alla fine del nostro viaggio è previsto un' lauto aperitivo con prodotti tipici del luogo che ci ospita.



Informazioni e Costi



Il Percorso Multisensoriale terminerà alle 19.30 presso il Ristorante Bar Caronte.

E' consigliabile abbigliamento comodo.

Portarsi un telo/stuoia.

Eventuali gusti e intolleranze alimentari vanno comunicati.

E' prevista una sorpresa finale.



COSTO:

20€ che comprende:

Tesseramento all'associazione, visita guidata da una Guida Regionale ai reperti archeologici, una performance artistica itinerante, aperitivo dei Campi Flegrei: vino bianco "pere palummo", alici fritte in salsa di limone, bruschette con prodotti di stagione del posto.

5€ bambini dai 6 anni in su

Gratis bambini fino a 5 anni e persone con disabilità



DURATA: 2 ore



Per partecipare è necessario prenotare telefonando al 3204857038

oppure scrivendo una mail a napolitourincanto@gmail.com

Per raggiungere la Cumana di Lucrino:

Prendere la Cumana che da Montesanto va in direzione Torregaveta, e scendere alla Fermata di Lucrino.

E' consigliato l'uso dei mezzi pubblici, per l'ambiente, la salute e lo stress.

Napoli tour in-canto è un'associazione culturale formata da una guida regionale, una cantante lirica e storica della musica e un musicista professionista e si occupa di far conoscere Napoli e luoghi di importanza, storica, artistica, archeologica e naturalistica attraverso il canto, l'udito e tutti i sensi.