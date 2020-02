Visita guidata al Maschio Angioino sulle tracce del Santo Graal

Dove è custodito il Sacro Graal? La ricerca di quest’oggetto leggendario dai poteri straordinari fin dal Medioevo ha scatenato la fantasia popolare, incendiando i cuori di molti scrittori che ne hanno narrato il suo mito attraverso saghe e poemi cavallereschi. È stato cercato in ogni dove, anche perché i suoi poteri, secondo la leggenda, donerebbero vita eterna e conoscenza. A Napoli Castel Nuovo (Maschio Angioino), da secoli, nasconde un mistero legato al santo Graal, tracce inequivocabili che seguiremo in un percorso tra storia e mistero nel Castello, alla ricerca del santo GRAAL, dove la luce e la pietra vengono usate come scrittura per tramandare uno straordinario segreto. Il percorso si articola attraverso le seguenti tappe della durata di 45 minuti:

• Atrio del Castello: Alfonso d'Aragona e i cavalieri della tavola Rotonda.

• L'Arco di Trionfo e la sua simbologia nascosta.

• Il cortile: il legame tra Alfonso d'Aragona, Partenope e Virgilio Mago.

• La Sala dei Baroni e il Graal.



Attraversa il ponte levatoio che divide il XXI dal XIII secolo e vivrai una giornata magica alla scoperta di un mistero che dura da duemila anni.



L’evento è in programma SOLO per il giorno:

DOMENICA 23 FEBBRAIO

Appuntamento ore 10:45

Inizio evento ore 11:00

CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI.

Luogo: Napoli - Maschio Angioino

Durata evento: 1:30 ora

Punto d'incontro: all’esterno del Castello davanti al pontile d’ingresso.

Costi Tour:

-Biglietto intero euro 15,00

-Biglietto ridotto (9 - 13 anni) euro 12,00



Il ticket prevede:

-ingresso e visita guidata al castello



Al termine del tour per chi volesse partecipare ci sarà “Sosta Improvvisata”: Pranzo o cena presso un famoso ristorante nei pressi del castello.

La prenotazione prevede:

⁃ Tavolo riservato

⁃ Ristorante rinomato

⁃ * Pizza a scelta tra: Margherita, Marinara o Bianca.

Pizza*+ Bibita: €12

Pizza*+ Cuoppo + Bibita: €18

(coperto incluso nel prezzo)



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Contattando ESCLUSIVAMENTE il seguente recapito:

Dalle ore 10.00 alle ore 20,00 :

3511258465

EMAIL: derebusneapolis@gmail.com

Link sito web:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis