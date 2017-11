Villaggio di Natale al Pareo Park: giostre, elfi, spettacoli e la casa di Santa Claus

Dal 18 novembre al 26 dicembre, al Pareo Park di Giugliano in Campania (via Vicinale Masseria Vecchia), ci si potrà immergere nel magico mondo di Santa Claus, avvolti da una atmosfera unica, per respirare il Natale delle grandi capitali del mondo come Londra, Parigi, New York e Hong Kong.

Il Viaggio porterà alla scoperta della casa di Babbo Natale con Gli elfi che accompagneranno i visitatori nel magico mondo fatto di percorsi di luci, spettacoli live ed effetti speciali, avvolti da incredibili nevicate.

In programma anche gli esclusivi mercatini europei dell'artigianato natalizio. Ed infine, le giostre. Tanto divertimento per grandi e per piccini con il bruco mela, il villaggio dei puffi, il mondo di Aladin, la vecchia America, Adventure Land e Dumbo per i più piccini, ed invece il Ranger, la nave dei pirati ed una nuova adrenalinica attrazione per i più grandi.

Inoltre, per i più romantici, da non perdere l'affascinante giro sulla ruota panoramica, da dove si potranno ammirare le meravigliose isole adiacenti la nostra costa, da Ischia fino a Ponza.

INFO

Ingresso al villaggio €10

Bambini al di sotto di un metro gratis

Promo family: 4x3 solo on line

Promo giostre: 5€ 6 coins, oppure 10 euro bracciale free pass