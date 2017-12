Santa Claus Varca d'Oro Village: fine settimana con cori Gospel, giochi, acrobati e street food

Atmosfere di Natale sempre più calde e romantiche con i cori Gospel che accompagneranno i giochi e il divertimento dei bambini al Santa Claus Varca d’oro Village per il week end del 2 e 3 dicembre. 20mila metri quadri di parco naturale che accolgono fino al 17 dicembre Babbo Natale e l’allegra compagnia dei suoi elfi. Ispirato al villaggio di Santa Klaus a Rovaniemi in Finlandia, quest’anno il Santa Claus Varca d’oro Village è il parco ufficiale del Comune di Giugliano, di cui si avvale del patrocinio.Un format originale portato in Campania per la prima volta 8 anni fa e che quest’anno ritorna a grande richiesta in provincia, dopo due anni in centro città, là dove era nato.

Casette di legno colorate, aree giochi attrezzate, un trenino artico per attraversare l’intero villaggio (circa 20mila metri quadrati immersi nel verde) e visitare la casa di Babbo Natale e le tante botteghe degli elfi. Ma anche lo show Natalizio di Gomitolino, lo Yeti piccolino, il pupazzone amico di Babbo Natale con i suoi nuovi compagni, un cinema in 7D per un viaggio interattivo nel mondo del Natale, il Circolo Polare Artico, lo Street Festival con acrobati e artisti di strada completato dalle prelibatezze dello Street food e dal mercatino natalizio d’autore. E ancora tanti spettacoli e esibizioni diverse ogni weekend. Una magia infinita che aspetterà grandi e piccini fino al 17 dicembre 2017 al Pineta Varca d’oro.

Info www.santaclausvarcadoro.it

Dal 18 Novembre al 17 Dicembre 2017

Apertura al pubblico: Sabato, Domenica e Festivi Feriali: apertura per le scuole

Orario: dalle 10:00 alle 22:00 (biglietteria aperta fino alle 20:00)

Prezzo ingresso adulto / bambino = 10€ - Prezzo ingresso nonni over 65 = 8€

Bambini inferiori a 90 cm di altezza ingesso gratuito – Sconti su acquisti on-line