Santa Claus Varca d’Oro Village 2017: apertura tra Clown e musiche Gospel

Tutto pronto per il primo week end di Babbo Natale al Santa Claus Varca d’Oro Village, il magico parco del Natale, ispirato al mitico villaggio di Santa Klaus a Rovaniemi in Finlandia.

Un format originale portato in Campania per la prima volta 8 anni fa e che quest’anno ritorna, dopo due anni in centro città, nel bosco della Pineta Varca d’oro a Varcaturo (Napoli) dove era nato, per accogliere i tanti bambini nel verde naturale del parco, tra vere casette di legno e grandi spazi all’aperto attrezzati con tante attrazioni e attività.

Il 18 novembre l’atmosfera di gioia arriva subito con il mimo e clown da strada Stefano Orselli, clown di fama nazionale, che con le sue gags e i suoi travestimenti regalerà momenti di divertimento ad adulti e bambini, tutti i giorni, fino al 29 novembre.

Mentre la magia più romantica del Natale sarà anticipata dalle esibizioni dei cori Gospel, già nei giorni 18 e 19 novembre, il 2, il 3 e l’8 dicembre, a cura della scuola di “Musica è”.

Casette di legno colorate, aree giochi attrezzate, un trenino artico per attraversare l’intero villaggio (circa 20mila metri quadrati immersi nel verde) e visitare la casa di Babbo Natale e le tante botteghe degli elfi. Ma anche lo show Natalizio di Gomitolino, lo Yeti piccolino, il pupazzone amico di Babbo Natale con i suoi nuovi compagni, un cinema in 7D per un viaggio interattivo nel mondo del Natale, il Circolo Polare Artico, lo Street Festival con acrobati e artisti di strada completato dalle prelibatezze dello Street food e dal mercatino natalizio d’autore. E ancora tanti spettacoli e esibizioni diverse ogni weekend. Una magia infinita che aspetterà grandi e piccini dal 18 novembre al 17 dicembre 2017 al Pineta Varca d’oro.

Info www.santaclausvarcadoro.it

Dal 18 Novembre al 17 Dicembre 2017

Apertura al pubblico: Sabato, Domenica e Festivi Feriali: apertura per le scuole

Orario: dalle 10:00 alle 22:00 (biglietteria aperta fino alle 20:00)

Prezzo ingresso adulto / bambino = 10€ - Prezzo ingresso nonni over 65 = 8€

Bambini inferiori a 90 cm di altezza ingesso gratuito – Sconti su acquisti on-line