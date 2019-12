A Napoli torna l'appuntamento con “Santa Claus in moto”

Domenica 8 dicembre, con inizio alle ore 9:30, si terrà a Napoli l’evento “Santa Claus in moto”.

Circa 400 motociclisti si raduneranno in Piazza Municipio alla presenza del sindaco Luigi de Magistris e alle 10:30 partiranno in direzione dell’istituto comprensivo “Eduardo De Filippo” in Via del Flauto Magico a Ponticelli, dove saranno accolti da centinaia di bambini. Poi attraverseranno tutta la città per raggiungere l’Ippodromo di Agnano.

Patrocinata dal Comune, l’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la commissione consiliare Qualità della vita e Pari opportunità e varie organizzazioni: la Federazione Motociclistica Italiana, il Motoclub “I Vesuviani”, il Triumph Club Napoli, l’International Motor Bikers Club Napoli, il Moto Club Polizia di Stato Napoli, il Gruppo Guzzisti “Megaride”, la “Motors for Life Italia”, l’associazione “Friends Bikers for Africa”, la “Partenope Free Chapter Napoli”, il Moto Club Vespisti Ottaviano e il Consiglio Nazionale Diritti Infanzia e Adolescenza (Conadi).

Poste Italiane ha dato il proprio contributo mettendo a disposizione un furgoncino per l’occasione.

Nel presentare l’evento, il presidente della commissione consiliare Francesco Vernetti dichiara: «Il progetto nasce sei anni fa ed ha interessato nel corso degli anni diverse zone della città, cercando di offrire ai bambini meno fortunati un piccolo contributo di vicinanza e calore durante il periodo natalizio e facendo vivere loro una giornata diversa. La scorsa edizione ha visto la partecipazione di 150 centauri, che hanno donato centinaia di giocattoli a bambine e bambini presenti nella zona del Rione Sant’Alfonso Maria de’ Liguori».