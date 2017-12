Torna l'appuntamento con "Sanità Tà Tà": musica e cultura al #RioneSanità

Dopo il grande successo dello scorso anno, Sanità Tà Tà si rinnova l’8 Dicembre 2017 come evento di chiusura di una serie di iniziative che hanno omaggiato Totò in occasione dei 50 anni dalla sua morte.



Sanità Tà Tà Musica e cultura nel cuore della città è un format ideato dalla 3 Municipalità di Napoli in collaborazione con la Jesce Sole, commercianti, associazioni e abitanti del territorio. L’obiettivo è quello di far emergere la bellezza socio-culturale del quartiere capovolgendo l’immagine mediatica che siamo abituati a vedere.



L’8 Dicembre sarà una serata all’insegna di tanta bella musica, visite guidate e buon cibo per una conoscenza approfondita del quartiere. A curare la parte artistica dell'evento sono Massimiliano Jovine e Gianni Simioli.



PROGRAMMA

Palco Sanità “Bianca Azzurro”

• Gianni Simioli

• Ida Rendano

• Tony Tammaro

• Valentina Stella

• Lucariello

• Daniele Sepe

• Andrea Tartaglia

• Valerio Jovine

• Massimo Jovine

• Ivan Granatino

• Ciro Giustiniani

• Loredana Simioli

• Sal Da Vinci



Palco Gradoni

• Assurd

• Ass.ne Tamotango



DjSet Poppella



• Domenico Moscatiello Mosca Sound



Palco Biforcazione

• Max Puglia

• Sasa’ Mendoza

• Edmilson Cruz Lemos

• Batá Ngoma



Palco Crociferi

• Alessandro Brunelli

• DJ Domenico Minichino

• Dolores Melodia

• Banda Studentesca Scampia diretta dal Maestro Michele Montefusco

• Compagnia Danzacqua di Dora Livigni

• Sestetto Junior S.M.S. Benedetto Croce con allievi Sanitansamble junior diretta dal Maestro Michele Montefusco

• Compagnia Palcosenico (e bazzariota da Sanità)

• Alessia Mauriello

• Gruppo Musicale L'Arrocco

• Show Barber Shop Hair Curt&Shaves Davide Di Marzio, Salvatore Noviello, Rosario Granato,

• DJ Domenico Minichino

• Alice Venessa Bever: Varietà cant help it

• Stefano Di Foggia con Bruno Troisi con gli allievi dello studio Tempo Musica



Palco Fuoriporta:

• DJ Diego Barretta

• Mc Seba

• Frank Lomanis

• Gokay

• Mc Mariotto

• Nicola Vorelli

• Salvatore Iodice

• Drago

• Two 4 Funk

• Dj Paolo Viparelli

• Vania Fereshetian di “a puteca e l'arte”

• Enzo mautone e Pino Urriano “E' son ancora”

• Peppe Malenza “Casa Tolentino



DjSet Infinity

• DJs Emanuele Esposito

• Nunzio Santagata



-ore 10--->17

Acquaquiglia del Pozzaro

Visite guidate. Ingresso gratuito.



-ore 18 e ore 19

Visita guidata gratuita Catacombe di San Gaudioso

prenotazione obbligatoria

0817443714

prenotazioni@catacombedina poli.it

Ingresso dalla Basilica in Piazza Sanità 14



-ore 18 Associazione culturale Celanapoli-Necropoli Ellenistica di Neapolis

ingresso con visita guidata e gratuita su prenotazione per 25 unità (prenotazione obbligatoria al 347 559 72 31)



-ore 19 e 20.30 Associazione Vergini- Sanità Acquedotto Augusteo del Serino

Ingresso con visita guidata su prenotazione

per info e prenotazioni 3407031630

Contributo suggerito: 3€



-ore 21 Associazione GettalaRete - Complesso Monumentale Vincenziani

Visita al Complesso Monumentale Vincenziano (Chiesa di S. Vincenzo de' Paoli e Cappella delle Reliquie)

Contributo suggerito: 3€

Prenotazione obbligatoria ai numeri 3476065947 e 3460784370 o alla mail associazione@gettalarete.i t



-orario da definire

Madonna dell'Arco con gran concerto bandistico città Monte di Procida S.Cecilia