Torna Sanità Tà Tà: notte di musica e cultura nel cuore di Napoli

L'8 Dicembre torna "Sanità TàTà", l'evento più colorato del Rione Sanità.

L’intero quartiere sarà invaso da musica e performance artistiche con sei stage installati in vari punti del Rione, da piazza Sanità fino a via Vergini o Palazzo Sanfelice. I palchi ospiteranno i molteplici artisti che offriranno alla città la loro musica e accompagneranno il pubblico in un tour tra le bellezze del rione e le botteghe dei commercianti.

Hanno infatti deciso di aderire al progetto tantissimi artisti di ogni genere, tali da venire incontro ai gusti del variegato e numeroso pubblico che affollerà il Rione in questo giorno di festa.

I palchi saranno luoghi di incontro: l’incontro tra le diverse anime della nostra città, dai ritmi folk a quelli più melodici di alcune bellissime voci della canzone napoletana, dalle note di chi ha girato il mondo portando la Sanità sempre nel cuore a quelle di chi è diventato figlio adottivo del Rione, innamorandosene indissolubilmente.

L'evento della Terza Municipalità, ha il patrocinio della Fondazione di Comunità San Gennaro e l'ingresso è totalmente gratuito

PROGRAMMA

MAIN STAGE (P.zza Sanità)

Natale Galletta

Francesco Da Vinci

TheRivati

Azulⴰⵣⵓⵍ

Giovanni Block

Peppe Sox

Plug

Baloo

Marika Cecere

Aryarca

Ivan Granatino

Bless

Giusy Attanasio Pagina Ufficiale

Ida Rendano

Presenta: Gianni Simioli

STAGE VERGINI (Incrocio Via Vergini - Via dei Cristallini)

Paduano

Manco

#Guastavoce

Tonia Cestari

Lena A.

Antonio Tonelli

Dafne

#Barabba

Federa & Cuscini

Ivo Mancino.

Presenta: Antonio Tonelli

STAGE MISERICORDIELLA

Oto & Bad Soul DJ

Enzo Cuomo

Biagio Foglia OfficialPage

Nicola Volli

Antonio Del Prete

Ritmi Del Sud Ritmidelsud

STAGE Via Fuori Porta a San Gennaro

DJ Corrado Capasso

Umbro Del Prete Totò

Anema e Song

Ritmi del Sud

Pit Wine

Boro

CapaTosta

Presenta: Pulps

STAGE GRADONI PALAZZO SAN FELICE

DJ Eugenio Capasso

Gennaro De Crescenzo

Teresa Moccia

Chiodo Fisso

Biagio Foglia

Penza-Serao-Bonetti

Compagnia Arrocco

Serpente Nero

Nap 12 Inch

Presenta: Massimo Penza artista

STAGE CROCIFERI

Giovanni Imparato

Albo Dub

Giordano Esposito

Milena Setola

Michela Montefusco

Misericordiella Band

Why Not - Ragazzi di Scampia

Bandita Sbandata

Ragazzi del Benedetto Croce

Zena

Presenta: Michele Montefusco Artist page