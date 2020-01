San Valentino Day: cena spettacolo tra canzoni e leggende

Taverna Napoletana Spettacolo Vic'Street organizza il San Valentino con Spettacolo Napoletano

venerdi 14 Febbraio 2020 ore 21,00

Grande Cena Spettacolo "San Valentino in Musical".



Info e prenotazioni: 081662423



Spettacolo

"Quando l'amore ti spinge oltre i tuoi limiti!"

Napoli il giorno di san Valentino del 1930 un Uomo incontra una bizzarra ragazza che dice di essere l'angelo dell'amore in effetti un insolito cupido, Pasquale la sfida a una gara sui principi dell'amore egli infatti innamorato delle canzoni Napoletane sostiene che l'amore e vissuto a napoli in modo piu passionale che altrove quindi e deciso a raccontare le storia di amore e gelosia di un o piu copie del suo quartiere partirà dalla storia di Carmela, detta bambnella di Maria Aldo e Filippo storia di amore e di dolore morte la storia di Francesco ed Enzo .... e canterà di amori impossibili e finali bizzarri ...fino a che l'angelo commosso deciderà di incoronare Napoli città dell'amore



OFFERTISSIMA PRENOTANDO ENTRO IL 10 FEBBRAIO 2020

SPETTACOLO + MENU DELL' AMMORE € 90,00 ( A COPPIA)

DAL 11 FEBBRAIO 2020

*SPETTACOLO + MENU DELL' AMMORE € 130,00 ( A COPPIA)



MENU DELLA PASSIONE

ANTIPASTO

PRIMO

SECONDO

DOLCE

E VINO



