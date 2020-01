San Valentino, cena a lume di candela con vista su Napoli alla Terrazza del Re

Sui tetti di Napoli per festeggiare gli innamorati: La Terrazza del Re, il roof top di NeapolitanTrips, hotel e hostel tra i più insoliti e innovativi della città, per San Valentino apre le porte anche a chi non risiede in hotel con una serata speciale riservata a sole 13 coppie.

Nel cuore della city, la Terrazza del Re domina i tetti, le cupole e i campanili del centro antico, nonché la monumentale piazza Matteotti con il celebre Palazzo delle Poste. Ma non solo: lo sguardo spazia sino alla collina del Vomero con una insolita vista della Certosa. La serata inizia al cocktail bar con l’aperitivo e le miscelazioni firmate da Mattia Anatrella, esperienza internazionale e creatività non comune: i suoi signature drinks ispirati a personaggi storici del Regno delle Due Sicilie, in omaggio alla Terrazza del Re, sono il benvenuto alla serata più romantica dell’anno.

La cena, a lume di candela, prevede un menu di 5 portate (entrée, due antipasti, un primo piatto e dessert) e vini a la carte.

Cena: 100 euro a coppia, bevande escluse.

Per chi vuole completare l’esperienza al NeapolitanTrips anche con il pernottamento, i pacchetti completi per la sola data del 14 febbraio prevedono:

- Cena di San Valentino, soggiorno per due persone in Hotel 4 stelle e prima colazione a € 230 (solo 6 camere disponibili)

- Cena di San Valentino, soggiorno per due persone in formula B&B e prima colazione a € 200 (solo 7 camere disponibili)

Per info e prenotazioni: La Terrazza Del Re - Tel. 389 660 7615- Via dei Fiorentini, 4, 80133 Napoli NA

Il NeapolitanTrips è il primo Villaggio Turistico Urbano in Italia, un polo di accoglienza adatto ad ogni tipo di viaggiatore e ad ogni esigenza di viaggio: Bed&Breakfast, Hostel & Bar, Hotel Royale e Premium Hostel in un unico edificio, nel cuore monumentale di Napoli, per un totale di 160 posti letto. L’edificio è il monumentale palazzo de La Casa del Mutilato, eretto tra il 1938 e il 1940, nel centro della città, a pochi passi dalla celebre Spaccanapoli. Il progetto nasce nel 2015 da un’idea di Luca Sola giovane imprenditore napoletano dall’anima cosmopolita, che, con il fratello Andrea, in soli quattro anni dà vita ad un modello di ricettività unico nel suo genere: su una superficie di 2500 metri quadrati, distribuita su quattro piani, con spettacolare rooftop, il NeapolitanTrips è oggi crocevia di viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo, luogo di incontro di generazioni e paesi diversi. Uno spazio vivace, dinamico, diverso da ogni altra struttura ricettiva e dalla forte vocazione internazionale.

Info e contatti:

neapolitantrips.com

Via dei Fiorentini, 10, 80133 Napoli NA

Tel: 081 551 8977