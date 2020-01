San valentino 2020 in una terrazza affacciata su Napoli, sulle note dell'amore

Napoli, la città eterna, la città dell'amore! Quale migliore luogo dove festeggiare il giorno più romantico dell'anno!

Location dell'evento è la Starhotels Terminus, importante catena alberghiera a quattro stelle al centro storico di Napoli.

Una cantante ed un pianista internazionale, musica dal vivo e molto altro ancora...l'esperienza di San Valentino vedrà come protagonista la coppia, una romantica cena, un'elegante terrazza alle pendici del Vesuvio, musica ed intrattenimento con un ospite a sorpresa del cast de L'Amica Geniale... in una notte sola.

Sarà raccontato l'amore attraverso Napoli e Napoli attraverso il cinema.

In scena le colonne sonore dei film d'amore più celebri, intervallate da momenti recitati.



L'ESPERIENZA INCLUDE

CENA spettacolo completa dall'antipasto al dessert

SPETTACOLO: musiche eseguite dal vivo ed ispirate ai più celebri film d’amore intervallate da momenti recitati da un’ospite d’eccezione dal cast de L’Amica Geniale

PREMIAZIONE: durante la serata, primo premio in palio un soggiorno omaggio in una splendida struttura immersa nel verde della Penisola Sorrentina

FOTO: personalizzate in HD, che gli ospiti riceveranno direttamente sui loro smartphone

SERVIZI EXTRA: possibilità di far trovare sul tavolo un cadeau a scelta per il proprio partner. Un mazzo di fiori, una scatola di cioccolatini, un orsacchiotto realizzato con rose rosse

CAMERE AD UN PREZZO ESCLUSIVO: Camera Superior 90€, Deluxe 115€ con colazione inclusa (comunicando il codice DLOVEHP)



MODALITÀ DI PRENOTAZIONE CENA

Per prenotare la cena le chiediamo di contattare il numero +393317002461 Happyning experience



MODALITÀ DI PRENOTAZIONE CAMERE

Le camere potranno essere prenotate (comunicando il codice sconto), direttamente tramite Starhotels Terminus al numero 081/7793562



Organizzatore evento Giuseppina Di Napoli di Happyning exprience

Cantante Federica Cardone

Pianista M° Andrea De Vivo

Gallery