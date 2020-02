A San Valentino canto e rido d’amore: speciale cena spettacolo

E anche quest’anno torna Venerdì 14 Febbraio 2020 il consueto, ma mai monotono, appuntamento con la cena spettacolo di San Valentino organizzata a Napoli dall’associazione culturale Insolitaguida.

San Valentino è per antonomasia la festa degli innamorati, quindi si festeggia l’amore; ma l’associazione culturale Insolitaguida promette una serata indimenticabile all’insegna dei sentimenti, delle passioni, dei ricordi e delle…risate, il tutto in maniera, inderogabilmente, insolita!

Quest'anno infatti lo spettacolo sarà un "matrimonio" di canzoni per emozionare grazie a una bellissima voce femminile e parole per scherzare sul tema dell'amore grazie al poliedrico Diego Sanchez.

Un modo per festeggiare il 14 Febbraio con il proprio partner ma allo stesso tempo trascorrere una serata in buona compagnia. E quando si tornerà a casa saremo tutti più innamorati di prima!

E per chi prenota con largo anticipo daremo la possibilità di dedicare una canzone alla propria metà, un'occasione da non perdere!

Location dell’evento il nuovo Caffè Teatro Angioino, che per l’occasione organizzerà un menù tutto a tema dall’antipasto al dolce.

Data l’esclusività dell’evento è obbligatoria la prenotazione che può essere fatta telefonicamente allo 081 19256964, tramite l’app Insolitaguida Napoli (presente su Google Play e App Store) oppure tramite il sito www.insolitaguida.it, dove è possibile reperire ulteriori informazioni e consultare il calendario eventi annuali.



Menù cena spettacolo San Valentino 2020

Millefoglie di patate con provola di agerola

Capresina di bufala

Schiaffoni con maialino nero di Caserta e broccoli baresi

Cuore di vitello con verdure

Dolce

Acqua