San Valentino con le storie d'amore "nascoste" nei luoghi segreti del Maschio Angioino

Al Maschio Angioino si aprono le porte dei luoghi "segreti", quelli di norma non accessibili al pubblico, visite e itinerari tematici a cura delle associazioni Timeline Napoli e IVI-Itinerari Video Interattivi. A partire da mercoledì 14 febbraio 2018, in occasione di San Valentino, sarà possibile visitare (dalle ore 10) il sottosuolo del castello e salire sulla panoramica terrazza del maniero per andare alla scoperta delle storie d'amore della regina Giovanna e di altri illustri personaggi: Timeline Napoli condurrà gli ospiti attraverso un itinerario tematico che discende anche negli ambienti di "sotto", recuperati durante lo scorso anno dopo una serie di lavori, per conoscere la fortezza di piazza Municipio nel pieno delle sue storie e leggende. Per partecipare all'itinerario, è necessario prenotare al numero 331 7451461.

Nel weekend, 17 e 18 febbraio, sarà possibile catapultarsi ai giorni di Lucrezia d'Alagno, grazie all'interpretazione dell'attrice Annalisa Direttore in abiti storici, e vivere in prima persona, attraverso la visita video interattiva "Il segreto celato" di IVI-Itinerari Video Interattivi, l'emozionante storia d'amore tra la dama preferita del Re e Alfonso d'Aragona. Gli spettatori saranno dotati di speciali lenti oled e potranno passeggiare - virtualmente parlando - in quegli ambienti del castello che ancora oggi non sono accessibili al pubblico. Il video è stato realizzato con ASCI - Scuola di Cinema Italiana e il regista Afro de Falco. E per i curiosi di quella parte di Napoli "esoterica", sarà possibile lanciarsi alla scoperta del mistero del Graal con la visita guidata che conduce tra pagine di storia e simboli (apparentemente) occulti, ideata dai ricercatori di IVI. Per prenotare le visite, è necessario prenotare al 3273239843.