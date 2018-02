San Valentino 2018: La favola di Amore e Psiche al Museo del Sottosuolo

Mercoledì 14 Febbraio alle ore 19,30 e alle ore 21,00 suggestivo spettacolo al Museo del Sottosuolo di Napoli su una delle storie d’amore più romantiche e struggenti di tutti i tempi.

Lo spettacolo, il cui titolo completo è “Chimera: La favola di Amore e Psiche negli occhi di Dino Campana” nasce nell'Aprile 2012 dalla mano drammaturgica della regista Livia Berté per celebrare il grande artista Carmelo Bene nel decennale della sua morte. Per questo motivo al suo interno la storia viene arricchita da versi liberamente tratti dai Canti Orfici, cavallo di battaglia dell'attore.

I versi di Dino Campana vengono inseriti all'interno della "Favola di Amore e Psiche", vero fulcro dello spettacolo, per creare continue e speciali suggestioni attraverso l'uso di sovrapposizioni e tecniche vocali.

Questa lieve novità in campo teatrale si sposa egregiamente con una delle più antiche e carezzevoli Fiabe del passato.

La storia di Apuleio viene ripercorsa fedelmente, seguendone i dettagli come i punti salienti, gli attori regalano corpo e volto al mito.

A creare le suggestioni indispensabili per far calare lo spettatore in questo mondo fiabesco sono le immagini. Il paesaggio esterno, naturale conferisce forza e sincerità alla vicenda. La minimale ed incantevole chiave scenografica dello spettacolo, composta per lo più da luci non artificiali, fiaccole, bracieri riporta in un mondo passato e perduto. Il candore dei vestiti bianchi richiama quell'idea di purezza e dolcezza tipica della favola a lieto fine.

Infine a condurre in un'altra dimensione è la musica inedita, composta appositamente per questo spettacolo da Gianluca Rovinello, eseguita dal vivo con gli incantevoli suoni dell'arpa e del violino.

Il tutto si svolge nella suggestiva e particolarissima location del “Museo del Sottosuolo” (del quale verrà fornita anche una breve spiegazione e visita guidata): antico rifugio bellico della seconda guerra mondiale. Uno dei luoghi della città dove anni di storia napoletana continuano a rivivere giorno dopo giorno nel sottosuolo napoletano come se restassero così, sospesi nel tempo.

A dare un volto ai personaggi del mito gli attori Valerio Lombardi nella parte di Amore; Giuliana Ciucci nella parte di Psiche; Orentia Marano nella parte di Venere; Francesca Romana Bergamo ed Angela Rosa D’auria nella parte delle sorelle di Psiche.

Livia Berté accompagnerà gli spettatori durante tutto il percorso tenendoli per mano come guida a cavallo dei due mondi.

Ad eseguire le splendide musiche inedite i musicisti Gianluca Rovinello (arpa) ed Anna Rita Di Pace (Violino).

Biglietti in vendita alla porta su prenotazione o sul sito EventBrite.

Per Info e prenotazioni: 333 4666597 e 328 0115044

Per ulteriori informazioni è possibile anche scrivere alla mail: sentieriteatro@gmail.com.