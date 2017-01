San Valentino 2017: speciale festa degli innamorati al Vic Street

SPECIALE FESTA DEGLI INNAMORATI 2017 AL VIC' STREET PREZZO BLOCCATO CENONE AL PREZZO DI 25,00 ANZICHE 35,00 ENTRO IL 31 GENNAIIO 2017 ore 20,30 presso il Vic' Street in via Giuseppe Martucci 44 info.: 081/662423 cell.: 3356215087

PER ADERIRE ALL'OFFRETA OCCORRE FISSARE TRAMITE PICCOLO ACCONTO ENTRO E NON OLTE IL 31 GENNAIO 2017 I BIGLITTI PER LA SERATA

TANTI OSPITI GRANDE SPETTACOLO PER UN SAN VALENTINO MAGICO TRA ARTISTI, ( I CUI NOMI E RELATIVE PERFORMACE SARANNO PRESTO INSERITI NELL'EVENTO) , MENU' SPECIALE , SPETTACOLO DIVERTENTE, E LOCATION SITUATA NEL POSTO PERFETTO! MA SOTRATTUTTO TANTO TANTISSIMO DIVERTIMETO !!!

MENU SAN VALENTINO 2017 ***PROSECCO CON CON GOCCE DI CIOCCOLATO ANTIPASTO DELLO CHEF ***BOCCONCINI DI MOZZARELLA CON PROSCIUTTO CRUDO E CROSTINI *** CON TARTINE ***TRANCETTI DI PIZZA NAPOLETANA DOC ***ZEPPOLINE PRIMO PIATTO ***CASARECCE AI FUNGHI PORCINI E SALSICCIA SECONDO PIATTO ***SCALOPPINA ALLA SORRENTINA CON INSALATA DELL'ORTO DOLCI NAPOLETANI *** BACIO AL CIOCCOLATO BEVANDA **1/2 LT PER COPPIA

INFO E PREVENDITA 081662423

Lo spettacolo in prima serata è lo show dell'Amore un innovativo Banchetto Medievale dove vino e cioccolata la fanno da padroni! Si parte da 3 sfaccettature dell'amore rock, tango e lento intervallato da coppie storiche da Romeo e Giulietta a Renzo e Lucia, con la partecipazione straordinaria delle coppie attuali (voi i cliente) che potranno vincere il premio della serata (baci Perugina e una sorpresa) il tutto accompagnato da canzoni classiche napolitane d'epoca ...per concludere la serata non mancherà la musica dal vivo per scatenarsi a Ballare sui Tavoli caratteristica tipica della nostra taverna Vic Street!

Gallery