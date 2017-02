San Valentino Sotto le Stelle all'Osservatorio Astronomico

Speciale appuntamento per San Valentino all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte

L'evento, realizzato in collaborazione tra l'Osservatorio Astronomico di Capodimonte e l'Unione Astrofili Napoletani, prevede una visita del MUSA - Museo degli Strumenti Astronomici; interventi scientifici a cura di Massimo Della Valle (Direttore dell'Osservatorio) ed Edgardo FIlippone (UAN) oltre ad osservazioni del cielo e dei pianeti a cura degli astronomi e dell'UAN - Unione Astrofili Napoletani, (meteo permettendo).

L'appuntamento è per il 14 febbraio dalle 18. 30

Prenotazione obbligatoria a questo link (clicca qui)

BIGLIETTO : 5 EURO A COPPIA

Il biglietto è acquistabile in Osservatorio (no bancomat o carta di credito) ed è valido per l'ingresso di due persone.