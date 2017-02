San Valentino 2017: Maratona d'Amore al San Carlo

Febbraio dedicato all'amore anche al Teatro San Carlo di Napoli con una speciale Card dedicata a tutti gli innamorati e una speciale "Maratona d'Amore".

Maratona d'Amore - Una serenata al San Carlo

Sabato 11 e Domenica 12 febbraio racconto in musica dedicato agli amori dell'opera lirica e della tradizione popolare partenopea. Ciascun evento si concluderà con una serenata che, chi lo desidera, potrà cantare dal vivo con i nostri artisti e dedicare alla persona amata.

Sabato 11, l'appuntamento sarà a cura di Riccardo Canessa, accompagnato dai musicisti Danilo e Paolo Gloriante, e dedicato alle serenate nell'opera lirica, mentre domenica 12, ci si potrà cimentare nelle serenate della tradizione popolare napoletana con la guida di Romeo Barbaro e Antonella Rizzo.

Gli appuntamenti di sabato e domenica sono in programma nel Salone degli Specchi alle ore 18, alle ore 19 e alle ore 20 e il biglietto d'ingresso ha un costo di 10 euro. Tutte le coppie che lo desiderano, avranno, poi, la possibilità di scattare un romantico selfie nella magica cornice del Salone degli Specchi ed inviarlo al Teatro di San Carlo tramite messaggio privato su Facebook accompagnandolo con una frase d'amore. Gli scatti verranno pubblicati sulla nostra Pagina Ufficiale, votati dai nostri fan ed il più apprezzato sarà premiato con due biglietti di Palco Reale per Cenerentola. Sul sito del San Carlo è possibile scaricare i testi.

Card 2 - I LOVE San Carlo

Per il Mese dell'Amore, abbiamo pensato ad una sorpresa speciale da dedicare agli Innamorati (e non solo della Musica). Una Card, del valore di 90 euro (Posti di PLATEA), oppure di 70 euro (Posti di PALCO), valida per due ingressi per assistere ad uno, a scelta, degli appuntamenti in programma a febbraio:

CONCERTO | Marko Letonja / Jean Efflam Bavouzet - 5 febbraio 2017

CONCERTO | Mendelssohn tra Napoli e Lipsia - 14 febbraio 2017

OPERA | L'Incantatrice (Charodeika) - nelle date del 18, 19 e 24 febbraio 2017

CONCERTO | Pascal Rophé - 23 febbraio 2017 La Card 2 - I LOVE