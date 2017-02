San Valentino in Tandem: bike tour romantico a Napoli

Bike tour in Tandem per un San Valentino davvero speciale.

BiketourNapoli ormai da qualche anno organizza nel giorno degli innamorati per eccellenza, un tour in tandem o con bici “baciate”.

Per gli amanti in sella, San Valentino si trasforma in un’occasione per poter vedere Napoli con occhi diversi. Grazie alla collaborazione di Schiano Bikes, anch’esso ormai partner storico e fornitore ufficiale di tandem e bici, sarà possibile vivere un giorno speciale.

La passeggiata partirà dalla Bicycle House, il nuovissimo bike bar in Galleria Principe di Napoli (di fronte il Museo Archeologico Nazionale) e dopo aver girato romanticamente la città in tandem, arriverà sul lungomare Caracciolo dove ci si potrà rilassare su N'albero , l’installazione ingegneristica unica al mondo, situata sul lungomare di Napoli, 40 metri di luce che svettano sulla baia. Una volta arrivati lì, gli ospiti verranno accolti nell'innovativa green zone del centro servizi AutoBruognolo che li omaggerà con poesie d'amore, cocktail per innamorati e biglietto per accedere alla terrazza di N'albero, la più panoramica della città.



Il prezzo è comprensivo di noleggio bici e/o tandem, accompagnamento, cocktail, ingresso terrazza di NAlbero.



Info e prenotazione obbligatoria

biketournapoli@gmail.com

3382127542/3351525480



Per prenotazoni entro l'8 febbraio il costo è di 20 euro a persona

Per prenotazioni dal 9 febbraio il costo è di 25 euro a persona