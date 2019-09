A San Giorgio a Cremano un Musical per la nomina di monsignore don Gennaro Andolfi

Domenica 22 Settembre nel Teatro della chiesa del pittore a San Giorgio a cremano, in occasione della nomina a Monsignore del parroco emerito don Gennaro Andofi, la compagnia Teatrale “Le Ali del Teatro” con la scuola di danza “Manu Dance” e la partecipazione straordinaria del duo “Lina & Carmine” porteranno in scena “DON GENNARO MONSIGNORE MA…. TROPPO TROPPO” .

Il musical è stato scritto per l’occasione dall’autore e regista Mario Pasquale che a voluto omaggiare il reverendo padre , per questa gradita nomina , grazie a S.E. il Cardinale Crescenzio SEPE che ha raccolta la richiesta fatta della comunità e portata alla attenzione del papa FRANCESCO si è avuto il riconosciuto del titolo di Monsignore, una onorificenza che gratifica tutta la comunità parrocchiale di San Giorgio, che si raccogliere giovedi 19 settembre nella Chiesa di Santa Maria dell’aiuto che ha visti parroco don Gennaro prime di dare le consegne al giovane don Gioacchino Montefusco.

La manifestazione teatrale è prevista intorno alle ore 18.30 nell’accogliente teatro della chiesa di Santa Maria del Carmine detta al pittore ed è ambientata nella sacrestia trasformata per l’evento in sartoria. Dove Sasà un famoso sarto napoletano si è trasferito insieme alla sua equipe per cucire tutti gli abiti dei principale partecipanti alla nomina.

Una serie di personaggi , tra i quali parecchi reali, ne caratterizzano la storia con scenette divertenti che si alternano a momenti di riflessioni attraverso i raccontati lasciati in eredità dal reverendo padre letti dalla splendida voce di Corrado Iannuzzi, che rappresenta don Gennaro.

Come sempre la regista Maria Giustiniani ha affiancato l’autore per la costruzione del musical.

Altri partecipanti sono:

Sasà………… Sarto…… .Mario Pasquale (Molto servile e pauroso)

Caterina Sarta 1 Melania Raia (Ignorante e parla sempre, comica di rottura)

Bianca Sarta2 Mary Fazio (Leggermente istruita ma cattivella)

Federico +Prete Rigo Guidoni (Due ruoli : falsi prete imbroglione, Federico :con un problema intestinale)

Gerardo Diacono Gerardo Farina (Vero diacono della parrocchia S. Maria dell’Aiuto che si è prestato al gioco)

Nico Nico Palladino (zio anziano del sarto ormai in pensione e non avendo niente da fare sta con loro)

Michela Michela Paudice (Donna Sfaticata con il problema di un figlio che contrariamente alla sua volontà vuole studiare e lavorare ma ……non troppo)

Marchesina Cristina Andolfo (Donna grassa che vuole vestiti stretti ..le sarte gli combinano uno scherzo)

Carla (figlia) Lucia Orsini (Catechista che ha i genitori in America poiché latitanti)

Madre Cetty Cascione (Madre di lucia che per la nomina di don Gennaro torna , mettendo in difficoltà la figlia)

Catechista (Giulia) Anna Iovino (imita una storica della parrocchia sempre a in cerca di soldi per la chiesa.)