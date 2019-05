A San Giorgio a Cremano apre la New Accademia Sonora

Giovedi 23 maggio a San Giorgio a Cremano in via Verdi, alla presenza di un folto pubblico, si è inaugurata la sede della "New Accademia Sonora".

Il presidente, Valerio Piccoli, ha unito più forze per dar vita a centro di educazione all’arte con ben 18 maestri pronti ad insegnare musica, danza e recitazione (dai 4 ai 99 anni, come lui ama scherzosamente dire).

Per la danza si sono avvalsi della scuola di ballo “Aplomb Danza" di Antonio e Francesco Piccoli, una realtà consolidata da tempo sul territorio, che abbraccia vari stili dai balli classici ai balli di strada come hip pop passando per i quelli orientali e latini.

Sale dedicate alla storica tradizione, la musica, con scuola di solfeggio ed istruzione di molti strumenti musicali e infine la recitazione. La novità assoluta è uno spazio dedicato al musical che vede un corso misto di danza musica dizione e recitazione.

Ad omaggiare la serata l’attrice Melania Raia del gruppo teatrale “Le Ali del Teatro” e l’autore e regista Mario Pasquale che si è fermato a parlare con i giovani di questa pregevole iniziativa complimentandosi per la loro voglia di fare:

Il Produrre idee e iniziative, fanno avvicinare la comunità a valori sani come l’arte, che è espressione di vita, con tutte le sue sfaccettature: musica, danza, teatro, poesia e tanto altro che è il nostro patrimonio culturale, che il napoletano ha nel DNA, il sognare riaccende lo spirito di partecipazione e la vostra giovinezza racchiude il segreto del saper guardare oltre.

E su queste parole che auguriamo alla new accademia sonora di continuare a creare talenti nella nostra cittadina.

Gallery