San Gennaro Tour: passeggiata alla scoperta della Napoli dei miracoli

Il 19 settembre, San Gennaro Tour: una passeggiata alla scoperta della Napoli dei miracoli.

Cosa sapete di San Gennaro? Chi era e perché la chiesa nel 1969 gli ha tolto il titolo di santo?

Questi e tanti altri sono i dettagli che scoprirete durante questo tour che avrà luogo proprio nel giorno in cui dovrebbe avvenire il famosissimo miracolo.

Partiremo dalla Sanità, il quartiere di San Gennaro e arriveremo al Duomo per assistere (si spera) ai festeggiamenti per il miracolo.

Dettagli:

10€ adulti e 5€ bambini

Per info e prenotazioni 3498831295 o sara.morosofi@gmail.com