San Carlo, spettacolo solidale: porte aperte gratuitamente agli immigrati

Nell’ambito del progetto interculturale Arte e Accoglienza, l’Associazione Antirazzista Interetnica "3 Febbraio" invita i fratelli e sorelle immigrati, gli antirazzisti e la gente solidale al teatro S. Carlo di Napoli martedì 28 febbraio 2017 alle ore 18. In quest’occasione il teatro ospiterà gratuitamente gli immigrati, offrendo uno spettacolo di pianoforte e coro, come segno di accoglienza e solidarietà in un luogo così importante della città di Napoli e della cultura europea.

"Vogliamo che l’arte - spiegano i promotori dell'iniziativa - possa essere accessibile a tutti per una convivenza pacifica tra le genti. Nel tempo in cui si ergono muri e si difendono le frontiere non le persone, la nostra iniziativa indica un’altra strada. Per la prima volta nella storia e unico a livello internazionale un teatro di questa levatura si apre alla gente del mondo, è anche così che affermiamo la piena accoglienza di tutti profughi e immigrati per una società libera aperta e solidale".