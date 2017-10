Samuel live alla Casa della Musica di Napoli

Samuel sarà in concerto il 16 Novembre alla Casa della Musica Federico I di Napoli con "Il Codice della Bellezza Tour".

Riparte proprio da Napoli il tour invernale di Samuel, che dopo i successi del tour estivo riacquista una dimensione più intima e raccolta tornando nei club di tutta Italia. "Il Codice della Bellezza" è il suo album di esordio da solista, dal quale sono stati tratti brani che ci hanno accompagnato per tutta la scorsa stagione, come " La statua della mia libertà", "Vedrai", presentato al festival di Sanremo 2017 e "La Luna Piena", attualmente nelle radio.

Lo spettacolo sarà un caleidoscopio di luci e colori, con sonorità che si alternano dall'elettronica, al pop, da non perdere!



Biglietti in prevendita sul Circuito Do It yourself: www.diyticket.it