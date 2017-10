Same torna con una nuova stagione alla Main Room del Golden Gate Dance

Il Same spegne la sua seconda candelina, inaugurando, sabato 21 ottobre, la sua nuova stagione. Due anni dopo l’esordio la serata della movida Gay approdata al Golden Gate Dance di Pozzuoli, con affluenze in costante crescita, quest’anno punta in alto, organizzando, tra le altre cose, un evento del tutto speciale. Sarà infatti, la serata Same All Stars, la vera novità di questo Night Club, che serata dopo serata, si è aperto ad ospiti illustri della dance mondiale.



Same nasce come progetto artistico, che propone delle musiche legate alla provocazione, in cui le note si riducono a semplici sequenze armoniche, con l’obiettivo di creare l’ambiente adatto alla diffusione del messaggio. Same è il luogo per un pubblico che vuole e che sa ancora emozionarsi, che si abbraccia e che ama farlo, perché la musica che trasmette è unione. Tutto ciò fa di questa iniziativa la novità che tutti stavamo aspettando di vivere!



La discoteca: un calendario notturno fitto in cui si punta al panorama internazionale. D Jay S, Enzo Sorrentino, Giuseppe Napolitano, Matteo Pagliarella e Slevin Korei: a loro il compito di cavalcare la console il 21 ottobre per una serata dedicata al divertimento e al piacere di stare insieme. A fare da cornice alla serata del Golden Gate Dance ci saranno anche le performance di Ame P e Raffo De Angelis.