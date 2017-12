Same Forbidden Xmas: party di Natale

È in arrivo lunedì 25 dicembre, il grande Natale SAME THE PARTY, una notte per tutti senza alcuna distinzione etnica e religiosa, dove vi sentirete uguali e uniti sotto una sola stella. In anteprima assoluta la serata si articolerà in due sale per accontentare ogni gusto musicale abbracciando vari generi dal Pop al Trap dall'House alla Tech-House. Ogni uomo è nato per vivere la sua vita, celebrarla e farne festa e il Same in questa notte speciale sarà al centro delle vostre feste. Same Forbidden Xmas, il Natale che avete sempre desiderato.



Same nasce come progetto artistico, che propone delle musiche legate alla provocazione, in cui le note si riducono a semplici sequenze armoniche, con l’obiettivo di creare l’ambiente adatto alla diffusione del messaggio. Same è il luogo per un pubblico che vuole e che sa ancora emozionarsi, che si abbraccia e che ama farlo, perché la musica che trasmette è unione. Tutto ciò fa di questa iniziativa la novità che tutti stavamo aspettando di vivere!



La discoteca: un calendario notturno fitto in cui si punta al panorama. Una serata dedicata al divertimento e al piacere di stare insieme. Ospiti: Dj Enzo Sorrentino, GoGo Boys e le performance di Ame P, Mesaki & Raffo De Angelis.